- Ovo je vanredna situacija, moje omiljeno mesto, ludilo organizacija, ali dobro znam da kad su revije i kad su u pitanju događaji da je sve tako, usporeno i sve je sluđeno totalno. Važno je da se ja dobro osećam, radujem se i nisam dugo ovo radila. Ovo je gušt za moju dušu jer sam se kao mala bavila manekenstvom i želela sam da budem manekenka, ali me je život odveo negde drugde, a ovo je ostala moja ljubav - rekla nam je Luna na samom početku.

- Sa šesnaest godina i bila sam tada izabrana u prvih šesnaest devojaka. Super je meni to išlo, ali previše su rigorozni ovi kod nas da danas budeš manekenka, a ja sam bila klinka i željna svega pa me je brzo sve prošlo – kaže i Luna i dodaje da ima poseban razlog za sreću.

- Posebna je draž što će moja ćerka Mia biti večeras tu u prvom redu i ona će mi dati snagu da budem što bolja. Prvi put će videti mamu u ovom izdanju i presrećna je, a spremila sam i za nju haljinu i da dođe sređena i verovatno će biti oduševljena kada me bude videla. Verovatno će i izaći na binu, ona je “luda kao struja“, skroz je spontana i vesela i nema tremu i dete je koje je rođeno za sve, nisam skromna.

- Fale mi reflektori, ne mnogo, jer sam se ušuškala u luku mira i radim na svojoj emisiji, spontano i ništa nije na silu. Fali mi nekad da se pojavim za nešto važno i šta meni odgovara, ali svaki dan kao nekada da budem sređena i našminkana to mi ne fali i to mi je baš bilo naporno. Deca su mi mala i majka sam, taj deo mi ne fali – iskrena je bila Luna i dodala kako je to biti danas javna ličnost.