Nada Topčagić odlučila je da se podmladi, pa je uradila korekcije na licu. Ako je suditi prema njenom sadašnjem izgledu, malo je jagodice dopunila filerima.

Pevačica, osim što je iznenadila ovom promenom, sve je ostavila bez reči kad je otkrila da je dobila automobil, i to zbog Zlatana Ibrahimovića, prisetila se i početka karijere Jelene Karleuše, a morala je i da se dotakne aktuelne teme - spota Maje Berović, koji je snimljen u romskoj mahali.

Nado, malo ste se podmladili?

- Meni su oduvek govorili da sam mnogo lepa bez šminke i savetovali me da se ne šminkam preterano. Međutim, skoro sam odlučila da se malo sredim i da budem opet kao pre. I eto, osećam se fenomenalno, divno, prezadovoljna sam. Neke stvarčice smo uradili, ništa strašno. Nisam ovo očekivala, izgledam dosta mlađe, šta li bi bilo kad bih uradila lifting, tražili bi me u jaslicama (smeh) ili bi moj Zlatko imao probleme od muškaraca koji bi me spopadali. - govorila je pevačica za Svetski radio

Mnogo se priča o spotu koji je snimila Maja Berović u romskoj mahali. Šta vi mislite o tome?

- Ja sam davno to uradila. Bože svašta. Ja sam snimila u Marinkovoj bari spot za pesmu "Zdravo, zdravo svima". Neću da kažem da me kopiraju, ali ja sam neko koga kopiraju ljudi. Čeprkaju po mojim izjavama i svemu što sam radila, pa to koriste. Svi su pevali moje pesme. Ja sam prva, pa svi oni.

Ko je po vama najveća zvezda šou-biznisa?

- Jelena Karleuša. Sve zna i meni se sve to mnogo dopada. Prava svetska zvezda, od nje i te iz sveta treba da uče. Ona je um. Skoro sam bila negde i pričala o njenoj kosi. To je ludilo. Kad je bila mala, Jelena se neće ljutiti, ali ona je počela sa mnom neku svoju karijericu na jednom vašaru u Rakovici. Tamo su svi dolazili, šteta što više tako nešto ne postoji. Ceo Beograd je tu dolazio. I sećam se, njena majka Divna kaže da li može da dovede Jelenu da je čujem. Ona dolazi, a tu svi živi. Ona je tad završila osmi razred, odmah sam znala da će biti zvezda. Crvene čizme preko kolena, nikad neću zaboraviti, njena kosa dugačka, teška pet kila. Pevala je pesmu "Zapevala sojka ptica". Ona je sad malo poludela i peva to moderno, ali kad bi htela da zapeva u svom stilu sad neku izvornu, to bi bilo ludilo. Ona mnogo dobro peva narodno.

Šta biste vi poželeli za Novu godinu, kola, stan, zdravlje?

- Zdravlje normalno, kao i svi što žele, a auto sam dobila, evo, u decembru idem po njega u Minhen. Što se čudiš, bila je nagradna igra, igrao moj Zlatko, poslao one snimke na kojima pevam Zlatanu Ibrahimoviću i ja osvojila "golf". U decembru je primopredaja. Moj muž, kad je poslao, napisao je: "Ako neko treba da dobije auto, to je Nada" i poslao sve snimke sa Zlatanovog rođendana i ja pobedila.