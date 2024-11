Sarađivao je sa mnogim pevačima, napisao pesme koje su vladale trending listama, a kako kaže ovo je tek početak

Miloš Milošević poznatiji kao Mikos Mikeli za nepune dve godine napisao je na desetine pesama raznim pevačima. Kako kaže od svojih snova i želja da bude tekstopisac nikada nije odustajao, ali ga je život često odvlačio od toga. Međutim, nakon pauze od osam godina Mikeliju se otvaraju mnoga vrata, pa za kratko vreme postaje jedan od najtraženijih tekstopisaca.

Sarađivao je sa mnogim pevačima, napisao pesme koje su vladale trending listama, a kako kaže ovo je tek početak. O saradnji s pevačima, počecima, poznanstvu s Marinom Tucaković i savetu koji mu je dala i svim ostalim temama koje nas zanimaju Mikos je govorio u intervjuu za Kurir.

Za nepune dve godine, mnogi pevači otpevali su pesme koje si ti napisao. Kako i kada si počeo da se baviš pisanjem?

- Sa sedam-osam godina sam počeo da pišem poeziju, a pisanjem pesama počeo sam slučajno sa 17 godina. Moja prva pesma otišla je u ruke Dejana Živića to je bila himna reprezentacije Srbije za svetsko prvenstvo u Africi 2010. godine. Ta pesma broji milione pregleda na raznim kanalima jer su to delili svi redom. E, u to vreme sam napisao i pesmu Sexy Sandri za festival "Prvi Balkanski radiski festival" koja se zvala "Figure od kamena", osvojila je tada peto mesto.

Da li si u početku možda nekim već velikim imenima, tekstopiscima prodavao svoje tekstove?

- Jesam. Za 100 maraka. To je bilo u periodu kada su bile marke. Ne bih da otkrivam koji tekstopisci u pitanju, jer mi to ne treba, ali jesam.

Da li si imao prilike da upoznaš Marinu Tucaković?

- Jesam. Upoznao sam je u društvu zajedničkih poznanika. To je bilo pre mnogo godina, nismo imali neku komunikaciju preteranu, ali mi je dala savet koji pamtim i dandanas: Koja je razlika da li će neko postati zvezda ili ne od pevača? To je objasnila tako da je razlika u tome kako pevač vidi sebe i kako ga publika vidi. Što je veća razlika to je manja šansa da će pevač postati zvezda. Eto, to pamtim. Imala je neke moje tekstove i svideli su joj se.

Mnogi tekstopisci novi koji se pojavljuju idu na to da su nova Marina. Da li si ti jedan od njih?

- Mislim da je Marina jedna i da treba da je pustimo da počiva u miru i da uživamo u onome što je ostavila iza sebe. Ja ne bih voleo da budem Marina Tucaković, karijera da, ali ona kao ona je jedinstvena. Ne volim što se ljudi hvataju ili prave reklamu na konto toga.

Dugi niz godina nakon toga ti se nisi bavio pisanjem pesama. Zašto?

- Pauza je trajala 8 godina. Shvatio sam da je mnogo teško probiti se među klanovima koji postoje u svetu muzike. I danas i tada, samo što je sada malo lakše postoje razne društvene mreže gde može lako da se kontaktira neko, ranije je to bilo nepojmivo. Probao sam, ali sam shvatio da je nemoguće ili teško moguće i onda sam odlučio da pokrenm svoj privatni biznis koji i sada vodim uspešno. Period korone me je naterao da se opet posvetim svemu ovome

U vreme korone si počeo da pišeš tekstove, ali na već postojeće matrice. Kako si došao na tu ideju?

- Bila je poenta kako se vratiti na scenu. Zbog ovog drugog posla kojim se bavim upoznao sam mnogo pevača, sarađivao sam i sa Zvzedama Granda i onda sam razmišljao kako obavestiti ljude da ja pišem tekstove. U tom momentu su kaveri bili jako popularni i ja sam se setio toga da na postojeće matrice uradim nove tekstove i to je super prošlo. Jedna učesnica "Zvezde Granda" je snimila taj jedan kaver na matrici pesme "Crna kutija" od Jane, samo se moj tekst zvao "Pako Raban" i to je nešto po čemu je ljudi prepoznaju na nastupima i društvenim mrežama.

Kako pišeš tekstove, gde nalaziš inspiraciju?

- Ne treba mi mnogo kad mi dođe inspiracija, neke kolege bi mi pozavidele na tome. (smeh) Ali, eto sipam konjak stavim par zrnceta kafe u piće uživam u melodijama koje su mi poslate i pišem tekst.

Nedavno je bila priča oko toga da su pevači podigli svoje honorare, neki su se vadili da su autori skupi pa je to zbog toga. Šta ti kažeš na to?

- Smatram da pesma treba da bude skuplja od spota. Uglavnom to nije tako. Mnogo se više para daje na spot. Postoje autori koji uzimaju i 10.000, ali opet mislim da to uzimaju pevači koji odavno imaju visoke cene. Ali smatram da ako znate da kupujete hit treba platiti jer ćete i zaraditi. Pevači treba da se okrenu novim ljudima, estradu ne može da drži pet ljudi i rade svima tekstove i kompozicije.

Pesmu Kazamat od Džejle Ramović takođe si pisao ti. Kako sam načuo ta pesma je trebala da padne u ruke Jelene Karleuše, šta se tu desilo?

- Pisana je pesma za Jelenu za njen album "Alfa". To je rađeno na rumunsku obradu, a ta pesma nije završila kod Jelene jer to ni nije bila rumunska pesma za koju su platili prava nego je i taj pevač iz Rumunije uzeo tu pesmu od nekog drugog, pa pesma nije mogla da se uradi. Kada je saradnja s Jelenom stopirana, napravljena je nova kompozicija i Džejla je to igrom slučaja čula i rekla da taj tekst mora snimiti.

Koja je tvoja najdraža pesma koju si pisao?

- Imam mnogo pesama koje još nisu izašle. Ono što se meni lično sviđa, a da sam ja radio je pesma od Magla benda - "Suze slane", Dejan Matić - "Svatovi", najveći uspeh je imala Sandra Rešić sa pesmom "Baraba" koja broji skoro 10 miliona, i znam da gde god da nastupa traži joj se ta pesma više puta. Imam pesme koje su objavljene i mnogo su dobre, a nisu još uvek stigle do publike samo zato što su ih otpevali ljudi koji nisu mnogo popularni i medijski ispraćeni. Deniju Boneštaju sam uradio skoro predobru baladu. I Bosna je tu pesmu baš prihvatila.

Da li si imao situacije da neko hoće pesmu, a onda posle iz nepoznatih razloga odustane?

- Nisam imao takve situacije. Desilo mi se da se nekome pesma jako dopadne i odjednom se ne javlja osoba. Ali, to je lako rešivo tako što posle 10 dana pozovem nekog drugog pevača i pesma ode. Eto, primer je Boban Rajović. Njemu se tako dopala pesma, ali se nije javljao, pa je pesma otišla dlaje. Desilo se da je Barabara Bobak čula jednu moju pesmu, zvala me plakala i bila oduševljena, a onda ta pesma nije snimljena u njenom izvođenju, ali je otpevala Milena Ćeranić i to je super prošlo, takođe. Ta pesma je ponuđena i Ani Nikolić i mnogo joj se dopala, ali je onda upoznala čoveka svog života i on je uzeo u svoje ruke, pa ta pesma nije otišla kod nje, ali mislim da je otišla u prave ruke.

Radio si pesmu i Aleksandri Tadić Cipki, koju je njen pokojni suprug mnogo voleo. Ta pesma još uvek nije izašla?

- Nije. Mnogo su je voleli i on i ona. Ja sam posle par dana od te tragedije pustio poruku njoj kako je, a ona mi je citirala deo iz te pesme i napisala "Za snove srušene". Ta pesma je pisana za nju i njenog supruga, a pesmu koju sam joj uradio baš za ovu nemilu situaciju još uvek nije u stanju da uđe u studio i otpeva je.

Da li ti je neko ostao dužan?

- U ovom trenutku nisam dobio pare za jednu pesmu, ali očekujem ovih dana. (smeh)

Veliku pažnju privukla je pesma "Kurtizana" koju je Katarina Živković nedavno objavila u sklopu albuma. Tviteraše je zbunio naziv pesme, a to nije prvi put da reči koje ti koristiš u svojim pesmama izazovu pažnju, jer nisu reči koje se svakodnevno koriste.

- Ne mislim ja da su to čudne reči. To su reči koje se ne koriste često, ali te reči su jako poznate. Kurtizana kao Kurtizana ne postoji kao reč u današnjem društvu, već se te neke devojke (Kurtizane) nazivaju drugačijim rečima.

Da li pevači žele da se mešaju u posao tekstopisca i koliko te to nervira?

- Ako lažem reći ću da mi se to nije desilo, ali ako pričamo iskreno desilo se i to nedavno. Promenili su pola teksta i ta pesma nije prošla kako se očekivalo. Ali zbog celog tima koji je radio ja nisam hteo da se mešam. Umešao se još jedan autor i potpisani smo i on i ja na kao autori.

Jel ti je lakše da radiš sa već poznatim imenima ili nekim pevačima koji su na početku?

- Nema to veze. Zavisi samo od toga da li je neko preubeđen da je najbolji ili nije. To rade i manje poznati i velike zvezde. Mislim da svaki pevač treba da ima svog producenta. Ono što mi je Marina dala savet, e to je to.

Šta spremaš u narednom periodu?

- Keba je nedavno bio u studiju i snimio baš dobru pesmu na čak devet jezika. Radio sam je za Kebu i mnogo mi je drago što je on odmah prihvatio. To je nešto potpuno drugačije od svega. Keba je za saradnju top. Čak sam se i iznenadio. Detaljan je voli da sugeriše, ali voli da čuje svačije mišljenje to je odlika velike zvezde. Radim i sa Dženanom, Milena Ćeranić opet snima još jednu moju pesmu. Sarađujem i sa Edinom Nalom koji je popularan na društvenim mrežama i ima pola miliona pratioca. On je poznat i u Turskoj pa imamo u planu da ta pesma bude i na Turskom jeziku, ako bog da i ove godine će se moja pesma naći na izboru za Pesmu Evrovizije ali o tome ne mogu još da pričam jer nemam konkretne informacije. Prošle godine je to bila Saška Yanx sa pesmom "Kolo", a ako ova bude prošla koju smo spremili za ovu godinu biće pravo oduševljenje.

