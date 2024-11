- Jedva čekam da vidim svoju publiku, ali znam da će ovo brzo proći, zato što svi to kažu koji su pravili veliki koncert. Želim da upijem svaki minut i da baš budem u sadašnjosti - rekla je Tanja.

Kurir televizija iskoristila je priliku da pita dečka Tanje Savić koji joj je savet dao, a on je otkrio:

- Samo sam je rekao da bude ono što jeste. Ona je jedna jako iskrena osoba i to publika voli. Ona svoje emocije kad pokazuje, pokazuje iskreno i to se meni svidelo kod nje. To je sve što imam pravo da kažem za nju, a sve ostalo će dela pokazati.