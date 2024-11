On se već duže vreme ne eksponira u javnosti, i tok je uživao veliku popularnost, sada živi povučeno i o njemu se vrlo malo zna.

Inače, on je je jednom prilikom odgovorio zašto se povukao u ilegalu.

- Generalno, i dok sam bio u Elitnim odredima, i sad solo se nisam previše pojavljivao u medijima. Protekle dane sam proveo u izlascima, slavljima, tako se pogodilo, i pomalo u studiju. Uglavnom odmaram posle izlazaka. Moj savršen dan je kada sam srećan od ujutru do uveče. Nekad se tako probudiš, uradiš šta te čini zadovoljnim ili zbog gesta osobe koju voliš. Ne pratim ni pozitivne ni negativne komentare o sebi, jer sam dugo u ovom poslu i ne mogu da stavljam značaj na to - pričao je Matović.

- Čestitao sam Relji rođendan kačenjem slike i čestitkom na društvenim mrežama, i mislim da je poruka jasna. Relja i ja nikad nismo bili u svađi i to je dovoljno jasno. Nikolija nikako nije mogla da bude kriva za raspad benda. Elitni odrede smo činili Relja i ja. Da je ona bila deo grupe i da se išta pitala, bila bi druga stvar. Jedini koju su odgovorni za to smo on i ja. Verovatno je publika sama pretpostavljala da je ona napravila svađu između Relje i mene, ili da ga je odvukla na drugu stranu - kazao je tada.