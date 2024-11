- Ima jedna anegdota kada je on došao u Beograd. Veroljub Jovanović, njegov kum, doveo ga je u Grmeč. Sedimo ja, Lepa i Gvozden Radičević. I Veroljub kaže ima jedan dečko kako dobro peva, i pusti on njega da ga čujemo. Peva Safeta, peva kao on, peva Bilkića, peva kao on. A ja slučajno pogledam iza, i vidim jednog klinca jede pasulj sa kobasicom i ne diše. I kažem ja njemu, ja znam ko to peva, ovaj mali iza. Pita on mene, jeste, ali kako znaš. Kažem mu ja kako znam? Pa vidiš da ne diše! - ispričao je Petrović otkrivši kako je taj "mali" zapravo bio Šaban Šaulić.