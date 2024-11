- To je bio najgori period, trebalo je da imam dece, ali sam morala da radim. Bila sam po inostranstvu i izgubila bebu, i posle toga to nije išlo. Jednostavno taj neki spoj nije funkcionisao, iako smo oboje zdravi, ali jednostavno se nije dalo. Što kažu, ne da Bog sve, ali na sreću imam unučiće i decu od brata, koji mi je preminuo pre 3 godine. To mi je najveća rana u životu, a oni su kao moja deca - iskrena je pevačica.