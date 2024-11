Švrćkala sam se po gradu i saznala nove sočne priče. Prva se tiče jedne pevačice, zvaćemo je Grkinja. Nju često možemo videti na gradskim dešavanjima, ali u poslednje vreme s njom nigde ne ide muž, zvaćemo ga Mršavko. A donedavno su se svuda pojavljivali zajedno. Svima je to postalo baš čudno, ali ona se pravi da je u njihovom odnosu sve u najboljem redu. Ipak, sve tajne se saznaju, pa sam tako i ja otkrila da ih drma ozbiljna kriza. Njihov brak je na klimavim nogama, ali ona to pokušava da sakrije. Kad god je neko pita za muža, ona ga pravda poslovnim obavezama. Kao da je čovek milioner pa ga nema nigde, nego sedi u svojoj kancelariji i povećava bogatstvo.

Možda bi neko i progutao tu priču da ga ljudi više puta nisu videli u noćnom provodu. I to onom za sve pare. Lumpuje on po beogradskim kafanama, uvek je u većem društvu, gde ima i žena, a svoju i ne pominje. Kažu i da je vara, ali da nema stalnu ljubavnicu, već mu je svaka prolazna.

Šta će se sve tu izdešavati, ne brinite, saznaće vaša Abronoša, pa ću vam sve ispričati do detalja. Ne brinite, uveliko istražujem ovaj slučaj.

Ali to nije sve što sam saznala. Rekoše mi pre neki dan jednu sočnu priču. Radi se o pevaču, zvaćemo ga Napaljenko. Kažu da je prepun fetiša. Koristi on svoju popularnost, a obožavateljke samo hrle kod njega i sve želje mu ispunjavaju.

E, on obožava da mu devojka ljubi stopala. Naravno, to im ne govori sve dok za to ne dođe trenutak. Njemu je, inače, inboks pun poruka, pa neke od devojaka s kojima se posle viđa nađe i preko društvenih mreža.