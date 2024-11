Glumica Sloboda Mićalović fizički se sukobila sa javnosti nepoznatom ženom na Karađorđevom trgu u Zemunu , a njen suprug Vojin Ćetković je, pošto je prvo otišao do Karađorđevog trga, došao do Urgentnog centra.

Sloboda je celi incident projavila policiji, pa su se tako novinari, kojima je to i posao, otišli do Urgentnog, zabrinuti za stanje glumice, koja je javna ličnost, a Vojin Četković je prvo vrbalno napao novinarku portala 24sedam, koja je bila na svom radnom zadatku, a potom joj oteo telefon i bacio na asfalt.

Novinarka je ne ometajući nikoga radila svoj posao da bi muž Mićalovićeve Vojin Ćetković, na nasilje koje je pretrpila njegova supruga - odgovorio nasiljem. On je napao novinarku samo jer je radila svoj posao. Novinarka se nalazila na javnom mestu, sa kolegama, a on se ustremio samo na jednog novinara i to devojku! Besno joj je prišao, vikao je i pretio joj, a telefon joj je bacio na asfalt.