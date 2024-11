O novoj i staroj pesmi, krahu braka i odnosu sa bivšim suprugom, ogromnoj podršci Marije Šerifović, Pajićka je iskreno govorila

Slušaj vest

Vladaš trendingom u svim zemljama u regionu. Jesi li zadovoljna?

- Kako nisam. Nisam očekivala toliki uspeh jer je to u mojoj glavi bilo nemoguće. Osećam koliko mi ljudi žele dobro i podržavaju me. U meni vide sebe, nekog ko je u velikom životnom problemu, a ja im dajem nadu da prevaziđu to i da postoji izlaz. Ta motivacija i to kako utičem na ljude izvan svake pesme i bilo čega, to je predivno. Kad čitam komentare ispod pesme, to je kao da mi prijatelji pišu. Nisu ni osuđujuće, niti mi hrane ego, baš su prijateljski. To je moj blagoslov.

ATA images

Komentari ispod pesme su uglavnom tipa da je karijera tvog bivšeg supruga, dok ste bili u braku, bila u usponu, da si ti bila na dnu, a sada je obrnuto.

- Da je bilo neko drugo vreme, to ne bi bilo ovako. Ja ne bih bila ove pameti i iskustva. Ne mogu da pričam nešto na osnovu tuđeg iskustva, samo nešto što ja osetim na svojoj koži mogu i da prezentujem. Što se tiče tih komentara, to je narativ španskih serija. Kao ona je ostavljena, pa se njom oženio sopstveni deda, pa je onda... To su tuđe projekcije neke istine koja u suštini nema veze sa životom. Saša je i mogao da gradi karijeru spokojan jer sam ja bila s decom, imao je prostora. Sada kad nisam deo te zajednice, imam i ja vremena i fokusa da se bavim svojom karijerom i decom.

Nedavno te je podržao javno i rekao da mu je drago što si sve to postigla.

- Bilo bi sumanuto da nije. To bi baš bilo poremećeno i nenormalno da mu nije drago. Jer i ja ću se ceo život radovati njegovim uspesima.

Možda neki duet uradite?

- Imali smo ga već i neće se ponoviti. Ja ne ponavljam razred (smeh).

Paparaco lov Printscreen

Mnogi pišu i da ti Marija Šerifović daje ogroman vetar u leđa.

- Pa kako ne. To je ogromna podrška. Kada pričamo o tome, ja joj kažem da bi trebalo malo i da oladi s tim, jer ona nije taj tip da to radi često, a ona mi kaže da ćutim i da se ne mešam i gledam svoja posla. Sve što ona kači i radi, radi na svoju ruku, takav joj je osećaj. Ona je takmičarskog duha i ako nije sve ovo njena stvar, nekako jeste. U ovome smo od početka zajedno i ona ovo doživljava kao njenu borbu i želi da ovo izguramo kako treba. Kad je nešto dobro, ono je dobro, kad nije, možeš da guraš artiljerijom, nema pomoći.

Jesi razmišljala da je uzmeš za menadžera?

- Ona jeste već moj menadžer. Nije zvanično, ali je tako računam.

Danijel Pavlović je pisao pesmu. I njemu si dala veliki vetar u leđa.

- On je presrećan i uzbuđen. Stalno smo na vezi i kaže mi da nisam normalna što ne pratim komentare. A ja ne mogu ni telefon da stignem da napunim, a kamoli da gledam, a i neću tako samo da prelistam, hoću sve detaljno. I on se plašio zbog prethodne pesme kako će ova da prođe, ja sam mu rekla da se opusti i da to ne treba da gleda. Ovo je bela stranica za sebe. Pesme ne mogu da se porede, uhvatio se neki moj talas koji je nastavio niz. Uvek ću snimati ono što osećam.

Mnoge kolege su te podržale.

- To je marketing koji ne može da se plati. Osećam ljudsku podršku i srećna sam. Estrada važi za džunglu i polje gde se ide sa oružjem, ja to ne osećam. Kolege me zovu telefonom, pričam po 15-20 minuta s njima. Ovo sve što mi se dešava je definitivno zbog toga što me ljudi podržavaju i vole.

Kurir.rs/ M.J.

Jovana Pajić o odnosu sa bivšim suprugom: