„Nije to baš tako bilo, ružno se protumačilo sve to. Fora je u tome da kad smo se mi rastali, to je bio april i on je javno saopštio da više nije sa nama, a mi tada još uvek nismo tražili pevača, mislio sam da to može da se slegne, kad i uvek do sada. Čovek plane, pa se smiri. Grupa tog leta ništa nije radila i ja kad sam otišao kod našeg menadžera, rekao mi je da je Ivan na društvenim mrežama objavio spisak koncerata, a ja nemam te društvene mreže. Ivan je najavio turneju od septembra te godine, spisao 30 i nešto mesta i to je bio spisao svih mesta od prethodne godine – Domovi kulture i tako dalje. Menadžer me pita šta će on da peva kad ništa nije snimio? Ja reko nemam pojma i menadžer mi kaže da ga mu dopustim da peva naše pesme, ja više ne treba da tražim pevača jer će se grupa ugasiti. Tada sam pozvao ekipu iz grupe i pitao ih da li nastavljamo dalje, oni mi kažu da i menadžeru kažem da Ivanu advokat napiše pismo, čisto da ga podseti – nije u redu da peva naše pesme.“