- Ja sam bila na jednom modnom događaju, malo sam kasnila, dolazim i vidim Peđu kako sedi pored neke lepe devojke. Ja mu kažem: "Ej, ćao, i nasmejem se", a on, onako smoreno. "Ćao" . Ja se iznenadim i kažem Mariji Egelji: " Bože, ovaj Peđa čim je u društvu nekih lepih žena, on me kulira i neće da se javi " - prepričavala je događaj voditeljka koja je sa Peđom imala odličan odnos.

- I mi smo te tu ogovarale celo veče kako si grozan. Kad se završio događaj, ja sva srećna pomislim da će mi se valjda sada javiti. Još sam bila letos na njegovom nastupu i super smo se družili, a onda sam razmišljala možda sam ga negde ogovarala pa me zamrzeo, ko zna šta. Prolazi Peđa sa tom devojkom pored mene i uopšte mi se ne javi, kao da ne postojim. Evo, verujte mi, do danas sam živela u uverenju da se nešto dogodilo. Posle dva dana gledam "Amidži šou" i kažu da se Peđa Jovanović razveo, a ja razmišljam: "Bože, pa koja li mu je onda ona devojka kad nije smeo da mi se javi zbog nje?". Kad sam došla ovde u šminkernicu i sve ispričala Vesni, ona mi kaže : "Sigurno je to bio njegov brat". Tada shvatim da on stvarno ima brata blizanca i da zaista liče. Pitam ga: "Da li si ti bio pre neko veče tamo i tamo?“, a on mi kaže: "Naravno da nisam". Tako mi je sada lakše što to nisi bio ti i dalje sam ti slatka i fina - rekla je Sanja, prenosi "Grand", na šta se pevač nadovezao: