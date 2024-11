Tasa je poreklom iz Kruševca, a živeo je u Čačku, koji je voleo do poslednjeg dana.

- Ja sam poreklom Kruševljanin, rođen sam u selu Donja Omašnica kraj Morave. Reka me podseća na prolaznost, ja protičem a moje pesme ostaju. Morava me vezala za večnost, a žena me dovela u Čačak, kod njenih. Živim u Čačku, a stvaram za ceo svet - govorio je ranije kompozitor.