- Ne podržavam sve na estradi. Samo one koje volim. Ne volim sve njih, niti ih podržavam. Ja privatno imam svoje favorite, a koga ne cenim, ako me pratite dugo, znate. To se kod mene transparentno vidi. Svi su foliranti, svi kao vole sve i podržavaju jedni druge... Estrada je puna sujete i ljubomore.