Do sada Kaća je izbegavala da daje izjave, jer je, kako je rekla, bila u medijskoj ilegali. Sada je prvi put progovorila o bebi, kojoj je posvetila pesmu "Anđele moj mali".

- Znate da je pesma "Anđele moj mali" posvećena mom sinu i da je to nešto najposebnije u mom životu. To sam zaista posvetila sebi i njemu, sve drugo posvećujem publici. Tekstove sam birala po svom karakteru i senzibilitetu. Smatram da je ovaj album nešto posebno zato što se i ja tako osećam - rekla je Kaća.

- Kao da sam ceo život majka. Nisam se nadala i nisam verovala kada su mi ljudi govorili da to jednostavno dođe samo od sebe i da ne mora niko ništa da ti govori, da ne moraš da slušaš ničije savete i da osećaš potrebe svog deteta. Tačno znaš u kom momentu šta treba da uradiš što se tiče tih "tehničkih" stvari. Što se tiče onih drugih, emotivnih, volim ga najviše na svetu - izjavila je Živkovićka.

- Do šestog meseca trudnoće sam aktivno trenirala, od šestog do devetog sam plivala svaki dan po sat i po vremena. Vodila sam računa o ishrani, ne u smislu da ne daj Bože naškodim sebi ili detetu, ali sam se hranila zdravo. Radila sam stvari koje nisam mogla da radim dok nisam bila trudna - konstantno išla na masaže, gledala serije, nisam se javljala na telefon, što mi je mnogo značilo i smatram da je to jedan od razloga zašto sam uspela da ostanem ovako, kako vi kažete, fit.