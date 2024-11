- Trenutno osećam nelagodu, malo ste me uplašili, osećam anksioznost . Vi to nikada niste mogli da primetite kod mene jer sam profesionalac, nasmejana sam, rado dajem intervjue, ali zna nekada da bude naporno. Generalno mi se ne priča ... Ali, to je deo mog posla, tako da, šta da se radi - rekla je Milica.

- Namerno sam pričala o tom, ne mogu da kažem depresivnom periodu, to je teška reč... Depresija zna da bude mnogo jaka, ja sam više bila melanholična, nije mi se radilo, duša se bunila, nije mi se pevalo. To je bio razlog mog nepojavljivanja u medijima, ti ne možeš da izađeš i kažeš: "Ja nisam dobro", već:"Milica je u ilegali". E, onda mi je dovde došla ta ilegala, izašla sam i rekla: "Ja se ne osećam dobro". Ja sam čovek, imam prava da se ne osećam dobro. Bavim se ovim ludim poslom, volim ga najviše na svetu, Bog mi je dao dar, presrećna sam zbog toga, ali 20 godina sam na estradi, od 13. godine, normalno je da te to samelje, da želiš da se povučeš. Drago mi je što sam to rekla javno, jer se mnogi ne usuđuju da odu kod psihoterapeuta, kriju se... - priznala je Milica, prenosi Pink, a potom rekla da smo kolektivno, kao narod, delimično zatucani kada je briga o mentalnom zdravlju u pitanju.