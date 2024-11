- Ozbiljno dobre pare sam uzimao na tom splavu. Ljudi neće verovati... U markama ću reći, vikendom uzmem oko 35.000 maraka. Radio sam sam, pevao i svirao, nisam ulazio u publiku, ali su gosti dolazili do mene i ostavljali mi ozbiljan bakšiš. Znao sam da kažem podeli sav bakšiš konobarima . Tada su ljudi imali mnogo love, bacalo se i trošilo, a tamo su dolazili ozbiljni tajkuni, to je bilo kultno mesto. Izgubio sam pojam o parama...

- Dolazio je i Knele, bili smo u dobrim odnosima. Dolazili su najveći kriminalci u to vreme i nikada nije bio ni jedan incident dok sam ja radio. Nikada nisam imao obezbeđenje. Nikada nije bilo problema. To su bili ozbiljni ljudi i ozbiljni igrači. Tada sam izgubio kriterijume o novcu, toliko ga je bilo. Tako je krenulo sa kockanjem. Ja sam čovek od adrenalina, prvo sam išao na one aparate. Voleo sam da se kockam i sada volim iskreno da ti kažem, samo to sada radim malo pametnije. Tada sam ulagao sve pare, a sada ne - nasmejao se Lukas i nastavio:

- Malo je stvari koje me danas raduju i koje su mi interesantne. Zato i volim kocku, ja živim od tog adrenalina... Sva sreća pa sam se na porodičnom planu ostvario, imam četvoro dece i dvoje unuka. To mi daje smisao u životu i volju. Ne znam kako to da objasnim, zeznuto je kada dođeš u situaciju da si sve video, sve doživeo... Naravno, to nije opravdanje... Volim nekada kada uđem u kazino, imam neki mir. Svi su zablenuti u svoj rulet, ekran... Ja naručim kafu i miran sam, ne znam, zvuči glupo ali tako je... Tada niko ne gleda ko sam i šta sam, gledaju svoja posla. Volim ja što sam popularan, ali nekada zna i da smeta... Kod mene je reč "kajanje" zabranjena reč i to ne postoji. Postoje samo greške... Potrošio sam mnogo para, ali nema kajanja - govorio je pevač.