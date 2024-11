- Ona je mene kolima udarila, tačnije okrznula mi je koleno. Ja sam krenula njoj da govorim da me je udarila, ona je to odbila i krenula je da mi spominje majku. Pokušala sam da je zaustavim da ne ide nigde da bi mogla policija da dođe. Ona nije gledala gde ide, udarila me je prednjim delom automobila. Ona spominje neki ugao, da nije mogla da vidi. Ni to mi nije bilo bitno, ja sam izgubila majku, ništa me nije zanimalo. Ja samo hoću moju majku da sahranim i da ovo prestane. Ja nju nisam takla, to je sve laž - rekla je S.D.