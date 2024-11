- Moraju to da nauče same, uvek sam za to da pametan uči na tuđim greškama, ali ja još nisam srela tog pametnog. Ne može da se meša nikako privatni i poslovni život. Retko koja žena se mužu meša u posao, to se zna, a kada je žena u pitanju, a tek kada je u braku… Evo na primer u „Zvezdama Granda“ imamo puno udatih kandidatkinja i onda je to nešto drugo, ali smatram da i tada mora da ima menadžera za koga je samo poslovno vezana – rekla je Maja za Grand i dodala: