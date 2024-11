- Ljudi su dok sam još bio tamo govorili da je to bez veze i da je sve namešteno. Nagrada u "Zvezdama Granda" je da ti snime CD. Oni su vlasnici tog brenda i oni mogu da snime nekom CD, a da ne mora da pobedi. U principu, nije bilo namešteno. Forma se izgubila u drugim segmentima. Ta emisija je napravljena da se stvore mlade zvezde i da one posle toga imaju neke karijere. Onda je ta emisija poprimila karakter da ti klinci uopšte nisu bitni i da je mnogo bitnije da ljudi gledaju kako se glupiramo Karleuša, ja i neke fore, zezanje i to. Žiri je tu bio glavna fora i zato je to bilo gledano - kazao je on i dodao:

Ti klinci su tu bili neka prolazna priča. Ja znam neke pobednike u onim prvim sezonama, koji su još i napravili neke karijere. Poslednjih deset godina ako se setim jednog pobednika, ovde me preseci - istakao je folker i osvrnuo se na intenzivno druženje Marije Šerifović i Džejle Ramović, za koje mnogi tvrde da su bile nešto više od prijateljstva.