- Ja sam jako kasno saznala da očuh koji se upokojio pre par meseci , kasno sam saznala da mi on nije pravi otac. Saznala sam sa deset godina, verovatno majka više nije mogla da ćuti pa me odvela tati na groblje i to dobro se sećam i bila sam svesno dete. Ja sam pitala majku, mama šta ćemo mi ovde i onda mi je rekla, sine ovde leži tvoj tata, ovde spava tvoj otac. To mi je bilo prvo razočarenje, debelo razočarenje - ispričala je ona, pa priznala I da je jedan period života živela u domu za decu bez roditeljskog staranja u Banjaluci.