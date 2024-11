Zbog sankcija Ognjen je odustao od sportske karijere, a kako je istakao, situacija se menjala iz dana u dan u to vreme.

- Imao sam neko moranje da budem odličan u svemu što radim. To je bilo važno i trudio sam se. Menjala su se vremena. Duboko sam verovao da ću biti rukometaš, imao sam čast da gledam najbolje igrače na svetu. Svi smo igrali rukomet, bili jako popularno društvo, a onda su došle sankcije i cela priča je prestala, svi smo se pogubili. Tada sam se jako razočarao i nikada više nisam uzeo loptu, toliko me je to pogodilo. Sve je palo u vodu - ispričao je voditelj.