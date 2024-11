"Videli smo taj tekst i baš smo bili besni, ja nisam baš prava adresa za sve to, a kolega koji je zadužen za taj legat biće tu kroz sat vremena pa će vas kontaktirati. Ono što ja mogu da vam kažem jeste da još uvek nije pravosnažna presuda jer su se žalili naslednici posle smrti njene majke, tako da mi nemamo nikakvo pravo da uđemo u posed i zbog toga je to relativno u takvom stanju posebno sada kada je zima, a inače smo letos imali čak i program oko memorijala koji je rađen u dvorištu, tako da nije to baš sve tako ružno kako vam je možda izgledalo na tom kišnom danu punom lišća, a nije ni sjajno zbog rodbine", bila je otvorena sa nama gospođa sa kojom smo pričali, iako smo ostavili kontakt telefon još tokom jutra i očekivali poziv za koji nam je rečeno da će se desiti nije nam se javio niko do puštanja ovog teksta.