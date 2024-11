Tadićeva se prisetila početka svoje karijere i perioda kada je bila proglašena "naslednicom" Danijele Vranić koja se tada povukla sa scene.

Marina Tadić progovorila je o karijeri, kao i o svom privatnom životu i prisetila se mnogih zanimljivih trenutaka.

Osvrnuvši se unazad, Tadićeva se prisetila početka svoje karijere i perioda kada je bila proglašena "naslednicom" Danijele Vranić koja se tada povukla sa scene. Mnogi su je smatrali kraljicom klubova i splavova jer je na njenim nastupima atmosfera uvek bila na vrhuncu.

- Tad se pevalo. Nisi ni mogao da dođeš ako ne znaš da pevaš i ako ne radiš taj posao kako treba. Ja sam imala sreću kada sam odlučila da hoću da snimam svoju muziku, da sam poznavala Danijelu Vranić jer je njena sestra udata za mog najboljeg druga. Tako sam upoznala i Jelenu Trifunović, te 2006. godine smo radile prvi album a ona je radila i sa Danijelom. Danijela Vranić je tad zaista bila najveća zvezda. Ona je mene sećam se tada odvela u teatru i rekla "Ona je moja sestra, ona će da peva ovde i ima da je poštujete". Ja sam joj rekla "dobro, polako...". Ona je imala ozbiljan bend, ozbiljno zvučala ali se nakon dve tri godine lagano povlačila. Bilo je prirodno da ja idem tim nekim njenim koracima koje je utabala. Ali sam ja svojim radom tu ostala. Gde je ona stala ja sam produžila - otkriva Tadićeva.

Marinu ne pogađaju komentari i pitanja da li je bilo lako doći do tog mesta gde je sada.

- Uvek je lako kad gledaš tuđim očima. Danijela je neko ko se sam izborio za sve i ona je neko ko je zaista bila jedna jaka žena, koja je rušila sve pred sobom. Ja sam možda bila i gora, nisam dala na sebe, nisu to bila vremena kada kao žena kažeš nešto lako, ali ja sam bila uvek ortak, da ne dođe do problema. Ali nisam pristajala ni na kakve ucene. Znala sam da znam da radim taj posao i ko želi da me sluša doći će. zatvarala sam često sebi vrata jer nisam pristajala na takve ucene - kaže ona.

Ipak bilo je trenutaka kada nije želela da otpeva neku pesmu, a od nje se to tražilo.

- Bili su jednom navijači, bio je Saša Matić, tj. neki njegov hit i oni kao deset puta i ja kažem nisam, čoveče, došla ovde da pevam... A to su bili baš neki opasni navijači. Mislim da je bio neki River, kao otpevaj i ja dva put otpevam i više ne. Oni kao, znaš ti ko je on... Ja kažem hoćete da vam ljudi odu iz lokala? Ako hoćete, onda ćemo samo njima da pevamo. Dešavalo se završi se svirka i tu neki menadžeri koji su imali procenat kao ajde za nas otpevajte, ja kažem slušaj, nisam ja vaša privatna svirka. Mene to ne zanima. Imam nastup npr do 4, završavam u 4:00 i idem kući. Pa je bilo tu frke, branila sam muzičare, bila sam malo drčna, ali sam morala da se zaštititm - ističe ona.

Marina je uspela da sačuva svoju porodicu daleko od očiju javnosti, posebno muža, za kojeg mnogi tvrde da ga krije.

- Kako mogu da krijem čoveka? Pa nije on izmišljeni lik. On postoji. Ja samo ne dajem na tacni svoj život, mnoge moje kolege, javne ličnosti su pristale na to da daju na tacni svoj život. Zašto bih ja morala svoju porodicu da izlažem prvo...to su stresovi, ne mogu svi da se nose sa tim,. Ja se prvo teško nosimj sa svim natpisima, glupostima, što nosi ovaj posao. Zašto da svog muža i ćerku izlažem tome kada oni nisu deo javnog sveta. Nisam od početka želela da svoj privatni život delim, smatram da imam prava na to.

Pevačica kaže da supruga nikada nije sakrivala i da se najnormalnije svuda kreću, te da često voli da objavi neku fotografiju s anjim kada je neki lep trenutak u pitanju.

Da ja sad svakodnevno slikam sebe i muža, šta smo jeli, da li smo oprali zube, da li smo ustali vi vidite da ja na društvenim mrežama jedva sebe slikam i stavljam a kamoli porodicu koja nema veze sa ovim. Skoro me je neko pitao da dobijem zlatnu ribicu i da imam tri želje šta bih želela, kažem samo da me ne pitaju više za muža ne krijem muža, postoji čovek .

Priznala da je ona bila ta koja je njega smuvala.

- Ja sam ta koja je sve pokrenula, jer da sam čekala njega verovatno bih u staračkom domu se smuvali nas dvoje. On je spor, emotivan, divan...morala sam ja da preuzmem inicijativu. Da definišem ili - ili - a onda se dotakla majčinstva priznavši kako ju je dosta promenilo:

- Menja me. Menja me i dalje. To je čitav jedan proces. Dobila sam jednu devojčicu, ratnicu koja vidim da će me naslediti u toj borbenosti ali opet ima tu jednu crtu devojčice koju ja nisam imala. Lomi me ona tu, lomim ja nju, ona mene, ali ja bih morala da popustim jer ne želim da njen karakter oslabim. Iznerviram se sto puta na dan pa kažem, čekaj treba da je pustim. Ako hoćeš dete danas da vaspitaš kako treba to je jako teško.

Na pitanje da li su istiniti natpisi koji se poslednjih meseci vrte o njoj, odnosno da li je tačno da je bankrotirala, Marina je objasnila:

- Ne pravim neke vesti, da bi sad pisali o meni i onda tako nešto izvuku pa kažem "nemojte ljudi da mi slutite" bankrot, zašto mi to slutite. To su gluposti ta kuća mi donosi novac. Vi uložite u biznis, to su godine kada vam se vraća. Ali ljudi kliknu na to. Ljudi se raduju tuđoj nesreći, niko neće da klikne na "Marina zaradila bogatstvo" ali na "Marina bankrotirala..." e neka je bankrotirala.

