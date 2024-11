- Ma ne, to su neistinite glasine! To je neko pustio priču, kakvih 500.000, ne vredi toliko. Procenitelji će nam to reći kada dođe vreme - kaže Zoran Marjanović.

- Niko ne dolazi, struja im je isključena. Koliko znam, kuća se i dalje vodi na njihovu pokojnu majku i ne znam da li je neki kupac zainteresovan, niti koja je cena u opticaju. Zoran i njegov brat jedino moraju da znaju da put kojim su do sada išli do kuće više nije njihov. Mi smo to platili! Oni imaju izlaz na drugu stranu ulice, ali su zagradili taj deo dvorišta. Ranije smo to tolerisali, dok su im roditelji Zorica i Vladimir bili živi, pa često nisam mogla da parkiram svoja kola od Zoranovog automobila - otresito nam je rekla prva komšinica Marjanovića.