- Ljudi mogu da misle šta žele, a ja mogu da radim šta želim. Recimo, ako nemam svoje parking mesto, pozajmiću mesto za invalide. I to je sve što ja radim. Znači ako me razumeš, u tom momentu da na primer, neću s tobom da pričam jer si glup, ćao. I ponekad možeš videti moj auto na mestu za invalide, jer nisam stigao da se parkiram na drugo mesto. Ako to uspeš u svom mozgu da svariš, ja ću biti jedna divna osoba za tebe - naveo je kontroverzni Adatkar.