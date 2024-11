- To je jedno vreme koje je bilo jako turbulentno. Uvek je bilo pitanje kakvi su ti momci sa druge strane zakona, pa smo hteli da napravimo omaž... Da se vidi da je to vreme koje nikad ne treba da se vrati, što se tiče kriminala. Mladi se uvek pitaju, te devedesete su intrigantne, nije bilo društvenih mreža sve da se vidi, pa me pitaju da li si poznavao Ćentu, Kneleta... Naravno da jesam, svi su oni držali diskoteke u tom periodu - pričao je Ivan i dodao: