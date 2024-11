Ispričao je kako mu je najsigurnije bilo da ima sliku sa Arkanom kako ga niko od njegovih saradnika ne bi ugrožavao

Slušaj vest

Marko Lopušina, poznati novinar i publicista, čija je sfera interesovanja iz oblasti kriminala, terorizma, nacionalne bezbednosti i politike, u Jutjub emisiji "Balkan info" govorio je novinarskom poslu i opasnostima koje su ga pratile devedesetih godina.

Ispričao je kako mu je najsigurnije bilo da ima sliku sa Arkanom kako ga niko od njegovih saradnika ne bi ugrožavao.

U svojoj ispovesti kaže da mu je jednom prilikom Arkan poručio da će mu otkinuti glavu, ali da je nesuglasice sa njim kasnije izgladio.

Da li je Arkan ubio novinara nakon intervjua?

Shutterstock, Kurir Televizija

Godinama se spekuliše o navodnoj umiješanosti Željka Ražnatovića Arkana u ubistvo novinara Rista Đoga, koji je misteriozno stradao u Zvorniku 12. septembra 1994. godine.

On je ubijen samo nekoliko meseci nakon što je uradio intervju sa Arkanom. U intervju u emisiji "Moj gost, njegova istina", Arkan je otvorio dušu i odgovorio na sva pitanja.

Zvanična verzija tvrdi da je riječ o nesrećnom slučaju u kome je Đogo pao sa terase hotela "Vidikovac" u Drinu, odakle su ga izvadili ronioci.

Po jednoj verziji, ubistvo Rista Đoga organizovao je Željko Ražnatović Arkan, a povod za smrt bio je upravo ovaj intervju, odnosno navodno je novinar neobjavljene delove razgovora prodao Hagu.

Poslednju tezu Lopušina demantuje, tvdreći da je Arkan ubijao po nalogu Službe državne bezbednosti, ali imigrante a ne novinare. On postavlja još jednu mogućnost - da je to uradio neko od njegovih saradnika.

"Stani na sims i skoči dole na beton"

EPA

"Arkan jeste ubijao po nalogu savezne Službe državne bezbednosti naše migrante u inostranstvu, ali nije ubijao novinare. On im je delio šamare, sećate se kako je Marić dobio šamar. Meni je rekao da će da mi otkine glavu. Mom kolegi Milanu Đurici, fotoreporteru koji je snimio svadbu Svetlane Veličković i njega (Arkana), i pošto je on tamo uzeo pare fotografima koji će da slikaju, jer su oni to posle prodavali. Đurica to nije imao pravo da objavi. Međutim, Đurica je to objavio u časopisu "Tempo" u kom je radio. Željko ga je zvao i rekao 'Gde si?', 'Evo u redakciji', 'Na kom spratu?', 'Na trećem', 'Stani na sims i skoči dole na beton, sad ću da dođem'", ispričao je Lopušina.

Lopušina nije isključio svaku povezanost Arkana sa ubistvom Đoga, ali jeste direktnu. Kaže da postoji mogućnost da je neko od Arkanovih saradnika možda umiješan.

"Da li je neko od njegovih to tako protumačio, da je Risto postao izdajnik, da on tamo svedoči, pa da se ukloni svedok, verovatno, i to je moguće", kaže Lopušina.

On dalje ističe da je u to vreme istraga nadležnih organa po pitanju slučaja ubistva novinara bila nemoguća.

"Ali, ko bi od državnih organa sproveo tu istragu i doveo je do Željka Ražnatovića kad je on bio miljenik vlasti, kad mu se dozvolilo da ima svoju vojsku, gardu, da ima svoje navijače, svoj politički pokret čiji je zadatak bio da skupi omladinu, da ih otme od nacionalnih stranaka, od Vuka i od Šešelja, i da ih odvede u SPS, što je on i uradio", kaže Lopušina.

Za Kurir preneo Lazar Stanušić / Mondo

Pogledajte zanimljiv snimak