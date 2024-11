- Nije tačno da živim u kolibi, svako bi se normalan ko je pročitao to zapitao, a ljudi čitaju i veruju u to. Zapitali bi se gde mu je žena, gde su mu deca, gde oni žive, da li su i oni u kolibi. To se dogodilo sve kada je bila korona, pozvali su me sa Grand televizije da se uključim u emisiju. Imam vikendicu na prelepom mestu, kada su me pozvali, ja sam rekao: "Evo me tu u mojoj kolibi". Okrenuo sam kameru, videla se lepa kuća - rekao je on tada.