- Kada ideš da se lečiš od alkoholizma, svako je medicinski alkoholičar. Ja sad tebi ne mogu da opišem, ima klošar od 20, a ovaj doktor nauka, treći put dolazi. Tamo ti kažu: "To je sve za lečenje". Ti moraš da se pridržavaš pravila. Kad izađeš odatle, mesto boravka se menja. Znači, ne možeš da budeš tamo gde si pio, jer se smatra da te na neki način društvo vuče. Drugo, ne možeš da sediš u društvu kad se pije. Ja sam shvatio da mi ne treba, taj trip sam prevazišao, a pre toga sam mislio da mi treba. Sve vreme sam pušio dok sam trenirao, sva sreća, nije mi smetalo. Nikada nisam prestao da pušim, jer nisam bio spreman sebi da kažem to. Kad budem isto rekao ovako, tada ću biti spreman - rekao je Ivan, pa je nastavio: - Još jedan moj prijatelj, stariji je od mene 20 godina. Puši, a ne pije. Kad je bio mlad on je pio litar žestine za noć, kockao i sve to. On me je navukao na saznanje da sve možeš kad hoćeš i da ti ne treba ništa sa strane. Prvih par meseci je bilo da me žena prati, da me ne ostavlja samog. Meni sad pun podrum, imam i rakije i vina, ništa. Pravio sam sr**a. Tipa, vozim, mogao sam da napravim neko sr**e, ali nisam hvala Bogu. Zvoni mi telefon, neki fiksni broj, ja se inače ne javljam, kaže: "Evo me u zatvoru". On cirkao isto, klubski pevač, imao je pre dve tri godine saobraćajku sa posledicama, ne smrtnih. Išao je na suđenje i dobio obavezu da se javlja, on zaboravio i eto - pričao je Marinković.