- Meni je trebao mir. Imala sam jako težak proces pre trudnoće. Potreban je mir da se prođu sve te terapije koje su jako teške, a ne da me neko zove. Meni čak ni u familiji nisu znali da sam trudna. Nema potrebe da ja sad gubim vreme i da objašnjavam. Ja sam tačno uživala u trudnoći. Pridržavala sam se dijete da se ne ugojim i svih tepapija koje sam imala tokom trudnoće. Trebao mi je mir i to je bio jedini razlog zašto nisam izašla u javnost sa tim. Kad sam već sve to izdržala i toliko se borila, mogla sam brate i da ćutim nekih devet meseci. Dosta mojih kolega je to znalo, ali kad ako si dobar prema svojim prijateljima, onda znaš i da čuvaš tajne i da ćutiš. Ničije savete nisam slušala, samo savete lekara. Oslanjam se i sada na svoju intuiciju. Ne usuđujem se da unajmim dadilju, tata sad čuva Vanju dok sam ja na snimanju.