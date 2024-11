- Ona je mislila da će mene pogoditi to, što tada još uvek moj zakoniti muž, njoj piše poruke. Mislim, za početak, ona se dopisivala sa nekim za koga je znala da je oženjen čovek. Šta to govori o njoj? A mi svi znamo šta svi mislimo o njoj. Njoj samo mogu i da pišu sa jednom namerom, a to je verovatno neki brod, čamac, jahtica... Ne znam što se time uopšte pohvalila. Meni je to svakako išlo na ruku. Kad je reč o Dušku, to je samo jedan primer, kako jedan muškarac nije previše svestan šta radi, u momentu dok se njegova tada još uvek zakonita žena bori protiv nekoga ko napada srpski narod i državu, njegovu ženu, on to radi... Ima ljudi koji ne razmišljaju previše - zaključila je JK za "Republiku".