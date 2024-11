Juče je obeleženo 25 godina od smrti Zorana Šijana, a njegova supruga je za medije otkrila da im je baš na taj dan proleteo golub kroz kuću što misli da je neki znak od pokojnog supruga

"Šta da kažem posle toliko godina? Policija nije našla ubicu, a mog Zorana nema. Deca su porasla, sećaju ga se i pate, kaže pevačica.

Zoran Šijan (35), šampion kik-boksa i jedan od vođa "Surčinskog klana" nepoznati egzekutori ubili su pre 25 godina u centru Beograda.

Goca je juče sa porodicom izašla na grob svom suprugu koji je sahranjen u Surčinu.

- Za ovih 25 godina nije bilo toliko ljudi, kao juče na godišnjici. Došlo je četrdesetak njegovih drugova i treneri koji ga nisu zaboravili. Sećali smo se Zorana, a nakon toga napravili smo ručak za sve. Uvek nam je u mislima, a posebno nam je teško na godišnjicu ubistva - rekla je Goca za Informer.

- Na stolu je bio beli golub koji je ušao u kuću jer smo ostavili otvorena neka vrata. Kada smo ja, Mirko, Bojana i ušli, on je uzleteo i raširio krila. To smo shvatili kao neku poruku od Zorana, neki znak od njega. Goluba smo pustili da ode. To se dogodilo još nekoliko puta, i to na Zoranov rođendan - otkrila nam je neobičnu pojavu Šijanova udovica, koja je sa njim bila u braku dvadeset godina.

O njihovoh ljubavi, Goca je pričala ranije za medije.

- To je bila ljubav na prvi pogled. Upoznali smo se u Herceg Novom, ja sam otišla na letovanje, nikad nisam ni pomislila da ću se udati. To veče smo Zlata i ja izašle sa našim drugom Krušom, on je bio Zoranov drug, tu noć smo celu proveli zajedno. Sledeće jutro je on morao da se vrati za Beograd, imao je svadbu, ženio se neki njegov drug. Otišao je, nismo razmenili ni telefone, ni ništa. Posle četiri dana smo se mi vratili s mora, sletele na aerodrom, on čovek stoji i čeka nas. Čeka avion, a to je bio treći avion od ujutru. Kao slučajno, čeka nekoga... Posle mi je rekao da je već jedan avion sleteo, da je on čekao i da pošto nismo izašli iz tog aviona, on je sačekao i ovaj, popodnevni. On nas je pozvao na ručak, otišle smo Zlata, ja, moja mama i Jelena moja, bila je mala. Otišle smo sa njim na ručak, ovde u Surčin, u neki sportski centar, sad više to ne postoji. Odvezao me je do stana, da ostavim dete i mamu, ja sam se presvukla, otišla i kupila nešto što je trebalo da im ostavim, i izašli smo - priča Goca i dodaje :

Zaprosio me posle 2 dana

- Otišli smo u Surčin tu noć smo bili zajedno, on me je tu noć zaprosio, posle dva dana poznanstva. Ujutru u pet sati mi ležimo, ja mu kažem: "Treba da me voziš", tad sam stanovala u centru, u Dimitrija Tucovića. On mi kaže: "Mogu da te vozim samo da uzmeš svoje stvari i da se vratimo", ja kažem: "Kakve stvari, tu su mi i mama i dete". On kaže: "Ja sam te najozbiljnije pitao", ja sam počela da se šalim sa njim, kažem mu: "Pa nisi obavestio svoje roditelje", mislila sam da je sve šala. On je odmah zvao mamu, pitao je gde mu je tata, zvao ih da dođu. Kad mu je došla majka, on kaže: "Mama, ja sam se oženio". Onda je pozvao neke tamburaše iz Surčina, krenulo veselje, pozvao drugove, a ja moje nisam ni obavestila. Zvala sam odmah Zlatu, da joj kažem da sam se udala, ona je mislila da se šalim. Zlata je odmah pozvala moju sestru, oni su mene zaključali, kažu da nisam normalna, zaključali su me u stanu i rekle: "Ne ideš ti nigde, koja crna udaja, je l' si ti normalna, ti ne znaš čoveka, a udaješ se", ja im kažem: "Ja sam se već udala, gotovo, mi smo sinoć pravili veselje". Oni su mislili da sam pukla, da nešto nije u redu sa mnom. To je bio jul mesec. Ja sam posle radila do Nove godine, odradila još te tezge koje sam imala dogovorene - govori pevačica.

