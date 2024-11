- Očekivao sam da se javi Zola, a zapravo se javila Comara. Ona mi je rekla da sam ološ, zamerila mi je jer se je*em po televiziji, rekla je da pije tablete za održavanje trudnoće i da ju je Sofijina majka prijavila. Ne znam šta se dešava napolju i ne zanima me. Svi znamo da je Milica oštra na jeziku i ko zna šta se sve tu izdešavalo. Osetio sam po njenom glasu da je ljuta na mene i da nema neke emocije prema meni. Iskreno, ako nešto Sofiju javno vređa, mislim da to ne treba da radi, jer sam joj samo ja kriv, da se ne lažemo. Milica ima pravo da bude ljuta na mene, da me upiše kao N.N. lice, umesto kao oca, ali to ćemo da sudu da rešimo. Ja sam zaljubljen u Sofiju, to je tako - kazao je Terza.