- Bila je to '05, ja u nekom haosu, sluđen od svega što se tad dešavalo. Porodični problemi, moji neki demoni, ortaci iz kraja, burazeri moji akcijaju. I meni se desi ljubav! Ja u životu tako nešto nisam doživeo, bukvalno me je pogodilo kao grom. Ja prvo nisam ni znao ko je ona, videli smo se u klubu, flertovao sam sa njom, igrali smo, ja sam je častio pićem, priča koja je lagala... Razmenili smo broj telefona, kao da se čujemo i to je to, ja sam morao da idem - započeo je Zverka , pa nastavio:

- Nismo se čuli nekoliko dana, ja ne mogu da prestanem da mislim na nju, izlazio sam skoro svako veče u taj poznati klub ne bi li je ponovo sreo, ali od nje ni traga, ni glasa. Ja čekam njen poziv, poruku, šta god, samo da je dobijem i ponovo vidim. U jednom trenutku stvarno ja i dobijam, bio sam na porodičnom ručku, kad meni zvoni telefon, stiže mi njena poruka da se čujemo. Ja je odmah pozvao i dogovorili smo se da se nađemo na Tašu. Bilo leto, upeklo sunce, žari samo tako, ona se pojavljuje u nekoj haljinici beloj, ja već poludeo. Šetamo mi i tad me je preseklo kad mi je rekla ko je ona zapravo. Brate, ja u to vreme nisam znao da je ona pevačica toliko poznata. Ona meni objašnjava da ima karijeru, da snima spot, da ide negde preko, ne znam ni ja gde, ja tu izneveravao brate, ali kao, šta me briga, ako je moja, idemo zajedno. Prolazi vreme, ona meni tu saopštava da je ona udata i da ima dete! Meni faca do poda! Ali kako da ti kaže brat, meni to nije bilo bitno, mi smo nastavili da se viđamo, najnormalnije, imali smo odnose, spavali smo, viđali se tajno, viđali se i sa društvom, ali kao među nama nema ništa - rekao je tada.