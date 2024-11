Ovaj mladi stonoteniser, je, naime, početkom godine snimio pesmu "Milano", koja je privukla veliku pažnju kako zbog melodije i teksta, tako i zbog atraktivnog spota, a s obzirom na to da je prezadovoljan saradnjom sa našim proslavljenim harmonikašem Aleksandrom Sofronijevićem i njegovom produkcijskom kućom "AS STUDIOTON", sada najavljuje i nove projekte sa njim.

Mitra je najavio duet "Amajlija" sa talentovanim kompozitorom i pevačem Stefanom Bliznakovićem, ali to nije sve - ovaj ambiciozni i talentovani mladić namerava da kreira sopstveni, moderni muzički žanr, koji će u pesmama bržeg ritma donositi sjajnu energiju i širiti pozitivne vibracije.

- Izuzetno mi je drago što mi mnogi uspešni ljudi iz sveta muzike pružaju podršku i otvoreni su za svaki vid saradnje i mnogo mi znači što imam prave prijatelje koji su već dugo u vrhu srpske estrade. Pre svega sam zahvalan mom prijatelju Aleksandru Sofronijeviću što mi je dao vetar u leđa i motivisao me da vredno radim na novim muzičkim projektima jer podrška od najboljih mi mnogo znači. Najavio bih i duetsku pesmu sa pobednicom prve sezone "Pinkovih zvezdica", maestralnom Marijom Serdar. Odlučili smo da iskreno prijateljstvo krunišemo jednim zajedničkim projektom, što me posebno raduje. Rad na ovoj pesmi potpisuju poznati producent Dragan Arsenijević Napoleon, sjajni Relja Jakovljević Redži ,član AS STUDIOTONA, Stefan Bliznaković i ja. Spreman sam da se posvetim u potpunosti muzici, da ostvarim nove uspešne saradnje i opravdam očekivanja. Zahvaljujem se ovim putem svim medijima koji su mi pružili podršku i nesebično pomogli da se moja muzika proširi Srbijom - kaže Mitra, a dok čeka njegove nove pesme, publika uživa u pesmi "Milano", koju možete poslušati u nastavku.