- S obzirom da ste prošle godine mogli da u dvorani "Skenderija" pogledate film "Pokidan" kao i moj koncert, ove godine to nažalost nećete moći jer smo moj producent i ja ponudili da bez novca pevam u Sarajevu za Novu Godinu kako neka koleginica ne bi iznela iz vašeg grada 800.000 maraka uz pomoć gradonačelnice. Mi smatramo da to nije normalan iznos za jedno gostovanje. I dalje stojim iza toga - napisao je Lukas i dodao:

- Zbog toga što smo se odvažili da to kažemo nama je zabranjeno da zakupimo "Skenderiju" ili "Zetru", da pošteno platimo kako bi vama prikazali drugi deo filma "Stravično" kao i moj nastup iste večeri. To je bruka i sramota gradonačelnice. Ja sam uvek voleo Bosnu i Sarajevo i vi to znate. Zbog toga ćemo premijeru održati u Istočnom Sarajevu kao i moj koncert odmah iza premijere u Beogradu u "Sava Centru". Sve moje Sarajlije koje su bile prošle godine u "Skenderiji" mogu da dođu u Istočno Sarajevo, a u "Zetri" i "Skenderiji" ćemo uraditi najluđu žurku na Balkanu čim dođe neki novi - pristojni gradonačelnik koji novac građana ne troši bahato na pevačice ili sebe, nego tim novcem pomaže deci i sirotinji. Moj menadžent i ja smo odlučili da kada se to desi opet poklonimo koncert Sarajlijama. Voli vas vaš Aca Lukas - napisao je pevač tada.