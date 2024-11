Podsetimo, nedavno pojavila svest da je Despićev brak sa suprugom Nevenom na klimavim nogama, te da je pred razvodom i to zbog afere sa Emom Radujko, ali je on to demantovao.

- Šta da komentarišem? Pa ne, bajo, niti se razvodim, niti takve gluposti. Ne znam šta je sa ljudima, ovih dana su svi nešto tako... Ne znam zašto me spajaju sa njom, zanimljivo im je i ja to kapiram to je sve posao ništa to meni nije strano - rekao je Desingerica, pa dodao da sve najbolje misli o Emi.