- Ne mogu da se družim i da pričam sa nebitnim ljudima. Nemamo šta da pričamo, nemamo ista interesovanja, iste teme, ćao. Sa druge strane, ako nemam svoje parking mesto, pozajmiću mesto od invalida. I to je sve što ja radim. Ako me razumeš, neću sa tobom da pričam jer si glup, ćao i ponekad možeš videti moj auto na mestu za invalide jer nisam stigao da se parkiram na drugo mesto. Ako to u mozgu uspeš da svariš, ja ću biti jedna divna osoba za tebe - istakao je on za domaći medije.