- Posle gimnazije sam upisao nešto na šta se mali broj ljudi odluči - elektrotehniku. Bio sam na budžetu. Međutim, nije me to zanimalo. Moji roditelji su hteli da me izbace iz kuće kad sam im to rekao. Ali ja sam furao svoj fazon, pevao sam, ali deo mene je bio neostvaren. Onda sam upisao Mašinski fakultet. Ali cvrc, i to ne ide. E, onda sam, da niko ne zna, upisao kriminalističku, pa prava, i to sam hvala bogu i završio - ispričao je Adil Maksutović pre mnogo godina.