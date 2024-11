Sloba Radanović danas važi za jednog od najtraženijih i najplaćenijih pevača, a jednom prilikom je otkrio da je more prvi put video kada je imao 14 godina.

- Prvi put sam sa 13 ili 14 godina otišao na more. I to me je moj brat odveo. Ja sam tada bio ne paradajz-turista nego, ono, još gore od toga. Sve što smo mogli da učinimo u tim trenucima da nam bude lepo, da se lepo provedemo za tih, koliko smo bili, deset dana mi smo uradili. Nije tu bilo ničega previše, čak je veoma skromno bilo - ispričao je Sloba jednom prilikom.