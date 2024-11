Naime, na veseljima po inostranstvu Đovani pogađa honorare koji idu i do 150.000 evra, pa je tako povukao i brojne pevače poput Snežane Đurišić, Ljube Aličića, Šerifa Konjevića i drugi, da pevaju sa njim na svadbama.

- To je bilo tako tada, a sada smo svi gospoda. Svašta sam radio tamo, pevao gde sam stigao i pevao najjače svadbe. Tamo su dolazile naše zvezde iz Beograda, pevali su sa nama, a mi smo pogađali milionske svadbe. Istina je sve što pričaju za cifre i to koliko ja zaradim. Ti skupljaš ceo život pare, a ja dođem i uzmem sve to odjedanom! U Opatiji sam imao svadbu, pevao je Šerif Konjević, Ljuba Aličić, Snežana i tako dalje. Dobar bakšiš uzima i Tea Tairović, ona je krenula sa mnom da radi i sa mojim bendom.