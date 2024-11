- Živeo sam u stanu od 12 kvadrata, to je smećara u zgradi, prostorija za odlaganje smeća. Ali ja sam morao da nađem što jeftiniji stan da bih imao novca da izdržavam mamu, kuću, da plaćam račune, život njen i svoj. Meni je odgovaralo da to plaćam 50 evra, ja sam sredio tu kutijicu i meni je bilo dobro - ispričao je Milan kod Lune Đogani u podkastu "Bunker".

- Najveći folirant je Lepi Mića! On je u privatnom životu skroz drugačiji, ne psuje, napolju je ozbiljan gospodin koji je cenjen i poštovan od svih ljudi, ali evo u rijalitiju psuje, pljuje. On se sam uživi u to. Ne mislim da su njegove reakcije isfolirane, on je jedno u rijalitiju, a drugo u privatnom životu - završio je Milošević.