- Ovo se desilo u jednom momentu afekta. Ja samo želim da znam da li je ta novinarka nešto rekla što ga je isprovociralo u datom momentu? Ne želim da opravdam nasilje, ali njegova žena je povređena i on je došao u bolnicu s njom. Ne slažem se s tobom u potpunosti oko ovog što si rekao. Glumci nisu baš fela kao što su pevačice da trče i da se slikaju. Ima ih, vrlo ih ima koji žele da se prodaju po novinama, da se priča i piše o njima, ali se vrlo i sklanjaju. Ja ne znam da su Sloboda i Vojin neko ko trči i juri i izlaze u javnost samo kad imaju nešto da kažu, a to su pozorišne predstave - rekao je Kleut.



- To što si sad uradio je klasična zamena teza. Apsolutno ne mogu da se složim s tim. Vrlo trče kad je njima bitno, kad žele da promovišu nešto i koriste te medije. Žele oni tu pažnju medija, slikaju se uredno za naslovne strane magazina, koji će ispričati bajke o njihovim životima. Ali šta ne žele? Ne žele jedino istinu i ono što baca ljagu na njih i to ih razobličuje da su takvi kakvi zaista i jesu: ljudi od krvi i mesa, bića sa svim svojim manama i vrlinama i da nisu ništa bolji od drugih. Gluma je reproduktivna umetnost, nije kreativna umetnost - zaključio je Jovanović ovu raspravu.