- Uopšte mi to nije problem. Srećna sam što sam se koncentrisala samo na Balkan, jer onda imam i decu i porodicu i treba odvojiti vreme za njihovo odrastanje. Provoditi vreme kvalitetno, ne kvantitativno. A deca danas imaju previše toga da vide na internetu, tako da sam bila mali špijun koji prati šta gledaju, slušaju i s kim se druže. Jednog dana, kad je Viktor imao 13 godina, rekao mi je da ne moram da se vraćam prvim avionom odakle sam putovala. Bila sam veoma iznenađena, pitala sam ga zašto, a on je odgovorio da će oni da naprave žurku i da će tata da ih čuva. To mi je bio znak da mogu malo da se opustim i da se posvetim karijeri. U mom životu su postojale samo dve ljubavi: posvećenost publici koja mi je dala život, snagu, energiju, mogućnost da živim dobro, radim puno, putujem po čitavom svetu. Ali za to zadovoljstvo koje imam kroz pevanje i trajanje svaka žrtva je vredela jer tek danas uživam u svojim koncertima i posao mi prija. Mislila sam da mi je bilo najlepše kad sam bila sama, mlada, ali tada mi je falila ta vrsta ljubavi koju pruža porodica. To ne možete da kupite, morate da se potrudite.