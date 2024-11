U treću smenu su mi doneli druga mrtvog dok sam radio kao medicinski tekhničar. Pored njega, tu je bio osamnaest streljanih momaka. On nije streljan, ali je imao saobraćajnu nesreću. Nisam mogao da verujem. Drmao sam ga, nisam mogao ni da zaplačem od šoka koji sam doživeo. Od tog trenutka ne volim da slušam loše vesti, ali mi se desila još jedna loša situacija u životu, a to je bilo kada sam saznao da mi je preminula najbolja drugarica. To je bilo dok sam boravio u rijalitiju. To je jedan takav udarac u mom životu...osećam se kao da je pola mene umrlo.