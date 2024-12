- Ne mogu ja sad da uzmem knjigu i da je naučim jedno 20, 30 posto, pa da molim Boga da izvučem odatle ta tri pitanja . Ja moram da naučim celu knjigu za desetku jer sam bolesna, razumeš . Ne mora desetka, ali moram da znam celu knjigu. Meni taj profesor Peđa, dekan, predlaže da ja to nešto stepenujem, ali uopšte mi se ne sviđa ta ideja, pošto sam ja sujetna jedna devica, to onda ne bi bilo zvanje diplomirani ekonomista, nego bi bilo viša neka ne znam šta, poslovna, pa što sam onda učila i tupila mozak... Bila bi viša škola. Ne bi bila visoka, pa čekaj - rekla je Rada i dodala:

- U to vreme sam učila redovno od ponedeljka do petka, na trećoj godini sam bila, meni je prosek bio devet, 8,89. Tada sam upala u "Zvezde Granda", da sam to ostala da završim, sigurno bih završila sa tako dobrim prosekom. Morala sam sve da stopiram zbog karijere - objasnila je ona.