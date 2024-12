- Jutros kada sam se probudio i pogledao u telefon bilo je bezbroj poruka ljubavi i podrške. Više je drugim ljudima žao što nisam prošao nego meni. Dobio sam čak i fan stranicu što me je baš iznenadilo. I jesam i nisam očekivao prolazak, ne znam šta bih rekao. Nisam znao šta će me snaći kad stanem na binu, ali kada sam stao, to je bilo to. Ono što nisam poslušao kao savet a trebalo je da iako na bini shvatim da sam nešto pogrešio, da se ne opterećujem oko toga. Prvi put kada sam pogrešio, misli su mi se zadržavale na tome, zato je prva pesma ispala tako. Druga pesma, "Hipnotiziran" je bila dobra. Ono što kamere nisu baš dobro zabeležile jeste da predivna podrška publike i emocije koje su mi slali dok sam pevao i to mi je veliki plus bio. Naročito u baražu. Ipak sam ja prvi put izašao da pevam negde i nenormalno mi znači - govorio je Marko za Kurir i otkrio kako mu se dopadaju komentari žirija kao i da li je razočaran što nije prošao u sledeći krug takmičenja.