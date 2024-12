- U to vreme sam učila redovno od ponedeljka do petka, na trećoj godini sam bila, meni je prosek bio devet, 8,89. Tada sam upala u "Zvezde Granda", da sam to ostala da završim, sigurno bih završila sa tako dobrim prosekom. Morala sam sve da stopiram zbog karijere - objasnila je ona.