- Postoje dva tipa anoreksije, prvi tip je resttriktivni tip, to je tip izgladnjivanja, i drugi je prejedajući - bulimični, to je izgladnjivanje, zatim prejedanje, a zatim dolazi do povraćanja. Ja sam imala restriktivni tip, pa da počnemo. Ja sam pre, sada već dve godine, imala onako jedan teži period u životu. Imala sam, dogodio se jedan raskid sa bivšim dečkom, bilo mi je jako teško, pala sam u depresiju. Neki ljudi kada upadnu u depresije i ne mogu bez slatkiša, neki ljudi izgube apetit. Meni se desilo to da sam izgubila apetiti, pritom moram da kažem da sam ja neko ko je ceo život u teretani, moja neka odibčna kilaža je bila oko 53 kilograma, a kada je došlo do tog askida sam imala oko 48 kiolograma. Dakle, pala sam u dperesiju, nisam mogla danima da jedem, da unosim hranu i sa 48 kilograma sam za mesec dana spala na 44 kilograma. Nikakvu ja tu razliku posebno nisam videla, moji roditelji su naravno počeli da brinu jer su videli da izbegavam hranu i odveli su me kod psihologa. Nažalost, odveli su me kod pogrešnog psihologa koji je samo rekao: "Ti samo treba da jedeš, tebi nije ništa".